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На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 07:55
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Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 23 жовтня, ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Але під ранок агресор спрямував на нашу область ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вони 24/7 на захисті неба над нами, аби на землі продовжувало вирувати життя. Дякую за це! Попереду – новий робочий тиждень. Нехай він буде легким та продуктивним, – написав він.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги, бережіть себе та своїх близьких!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомоУкраїнська

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