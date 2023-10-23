На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо

Сьогодні, 23 жовтня, ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Але під ранок агресор спрямував на нашу область ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід”.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Вони 24/7 на захисті неба над нами, аби на землі продовжувало вирувати життя. Дякую за це! Попереду – новий робочий тиждень. Нехай він буде легким та продуктивним, – написав він.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги, бережіть себе та своїх близьких!
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