На Дніпропетровщині під ранок пролунав вибух: що відомо

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Сьогодні, 23 жовтня, ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Але під ранок агресор спрямував на нашу область ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід”.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вони 24/7 на захисті неба над нами, аби на землі продовжувало вирувати життя. Дякую за це! Попереду – новий робочий тиждень. Нехай він буде легким та продуктивним, – написав він.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги, бережіть себе та своїх близьких!

Читайте також:

Українська

Автор: