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Адрес стало більше: де у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин

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Новости Днепра про Адрес стало більше: де у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 23 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 51;
  • вул. Гладкова: 37, 38-А, 39;
  • вул. Ангарська: 1-14;
  • вул. Астраханська: 1-7, 7-А, 8-22;
  • вул. Березнева: 7-21 (непарні);
  • вул. Відрадна: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;
  • вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);
  • вул. Дніпровська: 1-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;
  • вул. Естонська: 1-18, 18-А, 19-24;
  • вул. Костянтинівська: 1-12, 12-А, 13-16, 18;
  • вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;
  • вул. Макаренка: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;
  • вул. Монтажна: 1-22;
  • вул. Моцарта: 1-14;
  • вул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;
  • вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5-А, 6-67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);
  • вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7;
  • вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;
  • вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);
  • вул. Привільна: 1-4, 4-А, 5, 7, 7А, 9-22, 22-А;
  • вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17-29 (непарні);
  • вул. Серпуховська: 1-14;
  • вул. Солідарна: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);
  • вул. Старицького: 3, 5-22;
  • вул. Старова: 1-22;
  • вул. Сурська: 30, 32-39, 39-А, 40-69, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);
  • вул. Філатова: 1-5, 7;
  • вул. Аеродром: 10, 11, 14-17, 268;
  • вул. Аеропорт: 39, 79, 113, 114, 169, 320, 436;
  • вул. Будівельників: 10Т, 295, 305.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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