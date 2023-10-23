Адрес стало більше: де у Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 23 жовтня, у Дніпрі вимкнуть світло з 8:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 23 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Василя Сліпака: 51;

вул. Гладкова: 37, 38-А, 39;

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Астраханська: 1-7, 7-А, 8-22;

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2, 2-А, 3-6, 6-Б, 7, 8, 10-13;

вул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (парні);

вул. Дніпровська: 1-12, 12-А, 13, 13/1, 14-21, 21-А, 22;

вул. Естонська: 1-18, 18-А, 19-24;

вул. Костянтинівська: 1-12, 12-А, 13-16, 18;

вул. Ленська: 1-9, 9/1, 10-12, 12-А, 13, 14;

вул. Макаренка: 1-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;

вул. Монтажна: 1-22;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1-А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-5, 5-А, 6-67, 67-А, 68-80, 82-88, 88-А, 89-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 1-В, 3, 5, 7;

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;

вул. Печерська: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Привільна: 1-4, 4-А, 5, 7, 7А, 9-22, 22-А;

вул. Серпнева: 7, 9, 11, 11-А, 13, 13-А, 13-Б, 15, 15-А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (непарні);

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 30, 32-39, 39-А, 40-69, 69-А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Аеродром: 10, 11, 14-17, 268;

вул. Аеропорт: 39, 79, 113, 114, 169, 320, 436;

вул. Будівельників: 10Т, 295, 305.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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