На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся

Потрібна ваша допомога!

У Дніпропетровській області поліція розшукує безвісти зниклого 83-річного Олексія Рущака.

19 червня 2018 року дідусь пішов з дому у с. Широка Балка Павлоградського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве, очі світлі, мав бороду.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього дідуся або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 066 345 58 97, 066 720 38 16 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що зниклу шестирічну дівчинку через пів року знайшли у Дніпрі.

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