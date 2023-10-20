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  • На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся

На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся

Сьогодні 17:44
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся

У Дніпропетровській області поліція розшукує безвісти зниклого 83-річного Олексія Рущака.

19 червня 2018 року дідусь пішов з дому у с. Широка Балка Павлоградського району та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 70-80 років, зріст 170 см, середньої статури, волосся сиве, очі світлі, мав бороду.

Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього дідуся або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами: 066 345 58 97, 066 720 38 16 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідуся

Нагадаємо, раніше ми писали, що зниклу шестирічну дівчинку через пів року знайшли у Дніпрі. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідусяУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині понад 5 років розшукують безвісти зниклого 83-річного дідусяРусский

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