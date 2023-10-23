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У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

Сьогодні 07:15
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

У неділю, 22 жовтня, о 17:55 на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Карачунівська Центрально-Міського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить одноповерховий житловий будинок. Через загрозу поширення пожежі по всій площі оселі до місця виклику було залучено додаткові пожежно-рятувальні відділення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання локалізували о 18:58 та ліквідували о 19:29.

Новости Днепра про У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

Новости Днепра про У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив дах будинку. Загальна площа пожежі склала 200 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 19 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

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