У Кривому Розі 19 вогнеборців гасили масштабну пожежу у будинку (ФОТО)

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

У неділю, 22 жовтня, о 17:55 на лінію «101» повідомили про масштабну пожежу на вулиці Карачунівська Центрально-Міського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що горить одноповерховий житловий будинок. Через загрозу поширення пожежі по всій площі оселі до місця виклику було залучено додаткові пожежно-рятувальні відділення.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання локалізували о 18:58 та ліквідували о 19:29.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодив дах будинку. Загальна площа пожежі склала 200 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучили 19 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: