З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина

З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф композитора Глінки.
Ще раніше з назви академії прибрали ім’я та прізвище російського композитора.
Стару вивіску змінили на нову.
Заснована академія була у червні 1898 року, із назвою Катеринославське відділення ІРМТ.
У центрі міста також вже давно немає вулиці Михайло Глінки, її назвали на честь Королеви Єлизавети II.
Михайло Глінка вважається засновником російської класичної музики. Серед його визначних творів виділяють -” Руслан та Людмила”, “Життя за царя”, “іспанська увертюра”.
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