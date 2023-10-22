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  • З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина

З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина

Сьогодні 17:51
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З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф композитора Глінки.

Новости Днепра про З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина

З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф композитора Глінки.

Ще раніше з назви академії прибрали ім’я та прізвище російського композитора.

Стару вивіску змінили на нову. 

Заснована академія була у червні 1898 року, із назвою Катеринославське відділення ІРМТ. 

У центрі міста також вже давно немає вулиці Михайло Глінки, її назвали на честь Королеви Єлизавети II.

Михайло Глінка вважається засновником російської класичної музики. Серед його визначних творів виділяють -” Руслан та Людмила”, “Життя за царя”, “іспанська увертюра”.

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Новости Днепра про З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причинаУкраїнська Новости Днепра про З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причинаРусский

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