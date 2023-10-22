Комік з Дніпра Юрій Ткач провів весілля фігуранту справи “п’яних вечірок” із секс-насильством

Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов у Facebook.
Вечірку гуляли в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa.
Весілля у готелі гуляв один із підозрюваних по тій справі Олег Захаров.
На початку жовтня Захаров влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери під репчік розкидували по сцені стодоларові купюри.А от ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач, який щиро обіймався з п’яним підозрюваним у сексуальному насиллі, – пише журналіст.
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