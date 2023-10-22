Комік з Дніпра Юрій Ткач провів весілля фігуранту справи “п’яних вечірок” із секс-насильством

На початку жовтня Захаров влаштував своє весілля в лухурі готелі, де тінейджери під репчік розкидували по сцені стодоларові купюри.А от ведучим на цьому святі життя був відомий телеактор і комік Юрій Ткач , який щиро обіймався з п’яним підозрюваним у сексуальному насиллі, – пише журналіст.