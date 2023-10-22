Вихованець академії ФК “Дніпро” дебютував в АПЛ за Брентфорд

В поєдинку 9-го туру з Бернлі вихованець дніпрян вийшов на поле на 76-й хвилині.
Брентфорд здобув перемогу з рахунком 3-0, українець результативними діями не відзначився.
За даними порталу Transfermarkt, Ярмолюк перейшов до Брентфорду за 1,5 млн євро.
Увесь минулий сезон Єгор провів за другу команду та встиг дебютувати за основу у кубковому матчі з Джілінгемом.
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