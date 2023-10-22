Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вихованець академії ФК “Дніпро” дебютував в АПЛ за Брентфорд

Сьогодні 11:28
просмотров

Вихованець академії ФК "Дніпро" Єгор Ярмолюк дебютував в АПЛ.

Новости Днепра про Вихованець академії ФК

В поєдинку 9-го туру з Бернлі вихованець дніпрян вийшов на поле на 76-й хвилині.

Брентфорд здобув перемогу з рахунком 3-0, українець результативними діями не відзначився.

За даними порталу Transfermarkt, Ярмолюк перейшов до Брентфорду за 1,5 млн євро.

Увесь минулий сезон Єгор провів за другу команду та встиг дебютувати за основу у кубковому матчі з Джілінгемом.

Читайте також:

Новости Днепра про Вихованець академії ФК Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині жінка загинула під час пожежі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:51
На Дніпропетровщині жінка загинула під час пожежі

Під час пожежі у місті Павлоград загинула жінка.

Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету
Новини Дніпра
Сьогодні 09:33
Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету

Сьогодні зранку сили ППО збили російську ракету над Синельниківщиною.

Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка наїхала на літню жінку
Новини Дніпра
Вчора 20:41
Смертельна ДТП у Дніпрі: вантажівка наїхала на літню жінку

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася смертельна ДТП.

У Кривому Розі жінку судили за емоційне насилля над своїм чоловіком
Новини Дніпра
Вчора 18:39
У Кривому Розі жінку судили за емоційне насилля над своїм чоловіком

У Кривому Розі жінку судили за психологічні знущання над своїм…

Наверх