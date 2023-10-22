У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу загинув 71-річний рибалка

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Рятувальники знайшли тіло дідуся з вудкою у руці.

Поруч із загиблим були рибацькі снасті та велосипед.

Вчора росіяни знову вбили цивільного мешканця Нікопольського району. Чоловіку був сімдесят один рік, він не військовий та жодним чином не погрожував окупантам на протилежному березі колишнього водосховища, – пише очільник РВА.

Євтушенко вкотре нагадав мешканцям райцентру не виходити на берегову смугу та до води й не наражати себе на небезпеку.

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