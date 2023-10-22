Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за “скандальне” весілля і пообіцяв задонатити гонорар на ЗСУ

Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за те, що проводив весілля в одного з підозрюваних по справі "секс-вечірок".

Шоумен написав великий пост в соцмережі Instagram, де розказав що не знав “про скандальний бекграунд нареченого”.

Юрій каже, що перед замовленням на проведення свят цікавиться тільки позицією клієнтів по війні в Україні.

Прізвище та “профайл” наречених за його словами, часто невідомі перед самим весіллям.

Визнаю цю ситуацію ганебною! Щодо гонорару за це весілля – вже сьогодні передаю військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар. Всі гроші до копійки за це замовлення підуть і на інші добрі справи”, – пише Юрій Ткач у соцмережах.

Лише за 4 години пост зібрав 14 тис лайків.

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