Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

СК Дніпро-1 мінімально обіграв Динамо Київ на виїзді

Сьогодні 19:39
просмотров

СК Дніпро-1 продовжує гонитву за лідерами турніру і переможну серію.

Новости Днепра про СК Дніпро-1 мінімально обіграв Динамо Київ на виїзді

Сьогодні підопічні Максимова мінімально обіграли Динамо Київ на виїзді.

Єдиний гол у матчі забив Гуцуляк, після непоганої скидки від Філіппова. 

Матч не був багатий на яскраві моменти, одразу після голу дніпряни сіли у низький блок і віддали територію динамівцям.

У першому таймі кияни навіть змогли зрівняти рахунок, голом відзначився Сирота. Але рахунок залишився незмінним, через пасивний офсайд Бражка.

Другий тайм динамівці розпочали значно активніше, але їх запалу вистачило лише на 20 хвилин. 

Кінцівка матчу пройшла майже без небезпечних моментів. Закономірна перемога СК Дніпро-1, яка дозволяє повернутися у гонитву за чемпіонськими медалями.

Читайте також:

Новости Днепра про СК Дніпро-1 мінімально обіграв Динамо Київ на виїздіУкраїнська Новости Днепра про СК Дніпро-1 мінімально обіграв Динамо Київ на виїздіРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за “скандальне” весілля і пообіцяв задонатити гонорар на ЗСУ
Новини Дніпра
Сьогодні 20:16
Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за “скандальне” весілля і пообіцяв задонатити гонорар на ЗСУ

Дніпровський комік Юрій Ткач вибачився за те, що проводив весілля…

Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 18:49
Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні вдень російські війська знов обстрілювали мирні громади на Дніпропетровщині.

На Дніпропетровщині рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойма
Новини Дніпра
Сьогодні 18:27
На Дніпропетровщині рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойма

Сьогодні рятувальники вилучили у водоймі поблизу села Червоні Поди тіло людини без…

З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина
Новини Дніпра
Сьогодні 17:51
З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф Глінки: у чому причина

З фасаду Дніпровської академії музики демонтували барельєф композитора Глінки.

Наверх