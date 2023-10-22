СК Дніпро-1 мінімально обіграв Динамо Київ на виїзді

СК Дніпро-1 продовжує гонитву за лідерами турніру і переможну серію.

Сьогодні підопічні Максимова мінімально обіграли Динамо Київ на виїзді.

Єдиний гол у матчі забив Гуцуляк, після непоганої скидки від Філіппова.

Матч не був багатий на яскраві моменти, одразу після голу дніпряни сіли у низький блок і віддали територію динамівцям.

У першому таймі кияни навіть змогли зрівняти рахунок, голом відзначився Сирота. Але рахунок залишився незмінним, через пасивний офсайд Бражка.

Другий тайм динамівці розпочали значно активніше, але їх запалу вистачило лише на 20 хвилин.

Кінцівка матчу пройшла майже без небезпечних моментів. Закономірна перемога СК Дніпро-1, яка дозволяє повернутися у гонитву за чемпіонськими медалями.

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