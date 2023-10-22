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Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні 18:49
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Сьогодні вдень російські війська знов обстрілювали мирні громади на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, - Лисак

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вдень важка артилерія загарбників працювала по Нікопольщині. Ворог накрив вогнем районний центр. Пошкоджені 4 приватні оселі, – заявив очільник ОВА.

Ушкоджень також зазнали господарські споруди, лінії електропередач та автомобілі.

На щастя, обійшлось без загиблих та поранених.

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Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, - ЛисакУкраїнська Новости Днепра про Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, - ЛисакРусский

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