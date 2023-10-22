Ворог сьогодні обстрілював Нікополь з важкої артилерії, – Лисак

Сьогодні вдень російські війська знов обстрілювали мирні громади на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Вдень важка артилерія загарбників працювала по Нікопольщині. Ворог накрив вогнем районний центр. Пошкоджені 4 приватні оселі, – заявив очільник ОВА.

Ушкоджень також зазнали господарські споруди, лінії електропередач та автомобілі.

На щастя, обійшлось без загиблих та поранених.

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