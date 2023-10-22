На Дніпропетровщині рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойма

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Тіло чоловіка знаходилось приблизно в 6 метрах від берега.
Рятувальники діставали тіло чоловіка за допомогою мотузки та гумового човна.
На місці працювали 4 рятувальників. тіло було передано поліцейським та судмедекспертам.
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