На Дніпропетровщині рятувальники вилучили тіло чоловіка з водойма

Сьогодні рятувальники вилучили у водоймі поблизу села Червоні Поди тіло людини без ознак життя.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Тіло чоловіка знаходилось приблизно в 6 метрах від берега.

Рятувальники діставали тіло чоловіка за допомогою мотузки та гумового човна.

На місці працювали 4 рятувальників. тіло було передано поліцейським та судмедекспертам.

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