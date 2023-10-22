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На війні біля Бахмуту загинув 33-річний воїн з Дніпропетровщини

Сьогодні 14:59
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На війні загинув захисник України з Дніпропетровської області Горілий Роман Юрійович.

Новости Днепра про На війні біля Бахмуту загинув 33-річний воїн з Дніпропетровщини

Про це повідомляє Лозуватська сільська рада.

Чоловік здобував освіту та професійний фах у Криворізькому політехнічному коледжі.

Довго працював машиністом на АрселорМіттал Кривий Ріг.

Був мобілізований в лютому цього року. Командував штурмовим відділенням.

У героя залишилися батько та матір, брати, дружина та донька. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, однак результати експертизи ДНК обірвали надії на майбутнє.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним та близьким воїна. 

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Новости Днепра про На війні біля Бахмуту загинув 33-річний воїн з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про На війні біля Бахмуту загинув 33-річний воїн з ДніпропетровщиниРусский

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