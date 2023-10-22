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На Дніпропетровщині патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Сьогодні 12:35
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Поліція зупинила підозрілий мотоцикл Honda у місті Кам’янське.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Після перевірки патрульні виявили, що номерні знаки не належать до цього транспортного засобу.

До того ж документи, які надав водій, мали усі ознаки підробки.

Після перевірки ідентифікатора патрульні з’ясували, що мотоцикл розшукує Інтерпол.

Водію винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Експлуатація транспортного засобу з номерним знаком, що йому не належить).

На виклик приїхала СОГ, деталі інциденту з’ясовує слідчий. 

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