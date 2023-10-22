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Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету

Сьогодні 09:33
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Сьогодні зранку сили ППО збили російську ракету над Синельниківщиною.

Новости Днепра про Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вдячний військовим з ПвК «Схід» за влучну роботу. Загалом у громадах області ніч пройшла без обстрілів, – пише очільник ОДА.

Вчора протягом дня росіяни атакували Нікопольщину. Ворог застосовував БпЛА та дрони-камікадзе.

Під ударом знаходились Марганецька громада та районний центр.

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Новости Днепра про Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракетуУкраїнська

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