Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету

Сьогодні зранку сили ППО збили російську ракету над Синельниківщиною.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Вдячний військовим з ПвК «Схід» за влучну роботу. Загалом у громадах області ніч пройшла без обстрілів, – пише очільник ОДА.