Вранці над Дніпропетровщиною ППО збили російську ракету

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Вдячний військовим з ПвК «Схід» за влучну роботу. Загалом у громадах області ніч пройшла без обстрілів, – пише очільник ОДА.
Вчора протягом дня росіяни атакували Нікопольщину. Ворог застосовував БпЛА та дрони-камікадзе.
Під ударом знаходились Марганецька громада та районний центр.
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