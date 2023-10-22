На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

После проверки патрульные установили, что номерные знаки не относятся к этому транспортному средству.
К тому же документы, предоставленные водителем, имели все признаки подделки.
После проверки идентификатора патрульные выяснили, что мотоцикл разыскивает Интерпол.
Водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Эксплуатация транспортного средства с не принадлежащим ему номерным знаком).
На вызов приехала СОГ, детали инцидента выясняет следователь.
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