На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Полиция остановила подозрительный мотоцикл Honda в Каменском.

После проверки патрульные установили, что номерные знаки не относятся к этому транспортному средству.

К тому же документы, предоставленные водителем, имели все признаки подделки.

После проверки идентификатора патрульные выяснили, что мотоцикл разыскивает Интерпол.

Водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Эксплуатация транспортного средства с не принадлежащим ему номерным знаком).

На вызов приехала СОГ, детали инцидента выясняет следователь.

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