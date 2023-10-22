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  • На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

Сегодня 12:35
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Полиция остановила подозрительный мотоцикл Honda в Каменском.

Новости Днепра про На Днепропетровщине патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

После проверки патрульные установили, что номерные знаки не относятся к этому транспортному средству.

К тому же документы, предоставленные водителем, имели все признаки подделки.

После проверки идентификатора патрульные выяснили, что мотоцикл разыскивает Интерпол.

Водителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Эксплуатация транспортного средства с не принадлежащим ему номерным знаком).

На вызов приехала СОГ, детали инцидента выясняет следователь.

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