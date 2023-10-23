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В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

Сегодня 07:15
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

В воскресенье, 22 октября, в 17:55 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Карачуновская Центрально-Городского района.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что горит одноэтажный жилой дом. Из-за угрозы распространения пожара по всей площади дома к месту вызова были привлечены дополнительные пожарно-спасательные отделения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание локализовали в 18:58 и ликвидировали в 19:29.

Новости Днепра про В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

Новости Днепра про В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил крышу дома. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К месту вызова привлекли 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

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