В Кривом Роге 19 спасателей тушили масштабный пожар в доме (ФОТО)

В воскресенье, 22 октября, в 17:55 на линию «101» сообщили о масштабном пожаре на улице Карачуновская Центрально-Городского района.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что горит одноэтажный жилой дом. Из-за угрозы распространения пожара по всей площади дома к месту вызова были привлечены дополнительные пожарно-спасательные отделения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание локализовали в 18:58 и ликвидировали в 19:29.
Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и повредил крышу дома. Общая площадь пожара составила 200 кв. м.
К счастью, погибших и травмированных нет.
К месту вызова привлекли 19 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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