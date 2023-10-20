На Днепропетровщине более 5 лет разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку

В Днепропетровской области полиция разыскивает без вести пропавшего 83-летнего Алексея Рущака.
19 июня 2018 года дедушка ушел из дома в с. Широкая Балка Павлоградского района и по сей день не вернулся.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 70-80 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза светлые, имел бороду.
Присмотритесь внимательно к фото! Если вы видели этого дедушку или знаете, где он может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: 066 345 58 97, 066 720 38 16 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что пропавшую шестилетнюю девочку спустя полгода нашли в Днепре.
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