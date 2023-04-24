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Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война

Сегодня 12:55
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Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новое интервью для сайта rbc.ua, где рассказал о будущем наступлении нашей армии, ситуацию в Бахмуте и Авдеевке, окончании войны, на чем базируются его прогнозы и будут ли этой осенью ракетные обстрелы городов Украины.

Новости Днепра про Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война

Журналисты dnepr.info собрали самые главные тезисы.

Про контрнаступление и поставки оружия

«Мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт. Все это понимают. Когда оно начнется это тайна. Хотелось бы интенсифицировать и увеличить объемы поставок вооружения. Но будем исходить из того, что имеем. Судьба Украины – в руках Украины. Мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то страна решит замедлить темпы поставок – кто-то заменит это место. Будем находить варианты. Но я думаю, что этого не будет», — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что постоянные разговоры о контрнаступлении немного мешают. С одной стороны, наше общество ждет, что армия скоро пойдет в атаку и уничтожит всех врагов. Но с другой стороны, это влияет и на противника – у него начинается паника и он боится.

Также, Кирилл Буданов два месяца назад говорил, что если сравнивать противостояние Украины и рф с футболом, то мы находимся на 70 минуте матча. Сегодня он отметил, что мы чуть продвинулись и идет 72-75 минута. А вот будут ли овертаймы и серия пенальти – известно только Богу.

«Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь», — сказал руководитель МО ГУР.

Ядерный удар за Крым

Кирилл Буданов всегда говорил, что на ядерный удар рф никогда не решится. В этот раз он еще раз отметил, что, если Украина будет возвращать полуостров силовым путем никто в соседней стране не нажмет «красную» кнопку.

Про свои прогнозы

Кирилл Буданов отметил, что его оценка текущей и будущей ситуации отличается от той, которую озвучивают военные, различные эксперты и политики потому что его прогнозы базируется на цифрах, динамике и закрытой информации, которой нет у других людей.

«Я понимаю, что происходит по факту, а не так, как мне это хочется видеть или не хочется видеть. А на что опираются эти лица – на свое понимание ситуации?», — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что военные, находящиеся на разных участках фронта видят ситуацию по-разному и это нормально во время войны.

Когда зайдем в Крым

«Без возврата Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел. Завершить эту войну можно только одним путем – это возращение границ в любой форме, но границ наших образца 1991 года. Нереально завершить войну без решения территориальных проблем»,  — сказал Кирилл Буданов и отметил, что в этом году это выход на границы 1991 года – это вполне достижимое задание.

Про попытку захвата Авдеевки

Россияне поставили себе задачу провести охват Авдеевки с северного направления. На юге города боевые действия идут с 2014 года. Авдеевка находится рядом с линией разграничения, поэтому боевые действия там идут 9 лет.

Про наступление в Бахмуте

«Это единственное место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где-либо в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему «оболваненному» обществу необходимо показать победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается», — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что в остальных местах враг полностью перешел в позиционную оборону.

Посещение путиным оккупированных территорий

Кирилл Буданов отметил, что оккупированные территории в Херсонской и Луганской областях посещал двойник президента рф.

«В этот раз, когда якобы путин приезжал якобы на юг они немного недоработали, потому что каждую его поездку есть определенный протокол, который не нарушают никогда. Его должен сопровождать военно-президентский борт.  В этот раз они его забыли. Проколы бывают», — прокомментировал руководитель ГУР МО.

Он также отметил, что военно-политические элиты рф уже проговаривают несколько кандидатур приемника нынешнего руководителя страны.

Про ракетные обстрелы

«Россия производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет использована в ходе активных боевых действий – будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться. Вместе с тем они наращивают свой потенциал. Но объемы для них недостаточны по их масштабам – недостаточно для проведения интенсивных ракетных ударов», — сказал Кирилл Буданов.

Он отметил, что если враг не будет тратить ни одной ракеты, то у них к осени будет определенное количество ракет – меньшее, чем то, с которой они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительное. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас.

Помогает ли Китай рф

Как отметил руководитель ГУР МО, по состоянию на сейчас Китай не передал ни одного патрона рф. И не готовится в близком будущем.

 

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Новости Днепра про Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена войнаУкраїнська Новости Днепра про Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена войнаРусский

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