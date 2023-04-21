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Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкция

Сегодня 14:25
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Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном в Днепре уже «проснулись» клещи. Активность они начинают проявлять, когда температура воздуха прогревается до +12-15 градусов тепла. Поэтому отправляясь на прогулку в парк или загород необходимо побеспокоится о том, чтобы не стать жертвой проснувшихся после зимней спячки членистоногих.
Новости Днепра про Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкция

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Журналисты dnepr.info решили напомнить, как защититься от укуса клещей и что делать, если это все-таки произошло.

Как защититься от клещей

Отправляясь на природу нужно обуть закрытую обувь и надеть одежду с длинными рукавами, шортам лучше предпочесть брюки и позаботиться о наличии носков. Врачи рекомендуют заправить штаны в носки для больше безопасности. Желательно, чтобы вся одежда была светлого цвета – так легче будет заметить ползущего «жука».

На голове обязательно должна быть кепка или панамка – места на теле где есть волосы – «любимое» место клещей. Там более высокий кровоток и они стараются подобраться к нему поближе.

Перед прогулкой также нужно воспользоваться защитным средством-репеллентом.

На природе старайтесь передвигаться только по протоптанным дорожкам, не заходить в густые заросли травы.

Не забывайте осматривать себя и близких каждые два часа. Укуса клеща человек не чувствует. Аналогичную процедуру нужно провести и по возвращению домой. Всю одежду, в которой ыли на прогулки нужно постирать и прогладить, не стоит оставлять ее возле кровати или вешать в шкаф, поскольку с вещей клещ может начать кочевать по другим вещам. Простое вытряхивание одежды не поможет от него избавится. Также нужно проверить все принесенные с прогулки вещи – сумки, подстилки и прочее.

Как вытянуть клеща

Если заметили клеща – не пытайтесь достать его самостоятельно, пользуясь народными методами. Нужно сразу обратиться за медицинской помощью. Идти следует в травмпункт – именно там врачи занимаются извлечением клещей. Травмпункты есть при каждой стационарной больнице.

Клеща нужно сразу отнести на экспертизу. В Днепре их исследованием занимается лабораторный центр МОЗ, он находится на улице Щербаня, 6. Его там проверят на боррелиоз и энцефалит. Если сдать клеща на анализ не удалось – то нужно пройти обследование – сдать кровь на наличие антител для определения наличия инфекции в организме. Но делаются такие тесты не сразу, а спустя неделю. Сделать это можно в любой лаборатории Днепра.

 

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Новости Днепра про Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкцияРусский

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