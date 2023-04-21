Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Собаки и коты – самые «традиционные» домашние животные. Но в Днепре в обычных квартирах также содержат маленьких поросят, ежиков и даже енотов. По стоимости эти зверьки ничем не отличаются от котов и собак, а иногда стоят гораздо дешевле породистых четвероногих и хвостатых.

Журналисты dnepr.info узнали, каких необычных животных продают в Днепре и сколько они стоят.

Щенков суриката в Днепре продают по 20 тыс грн. Автор объявления сообщает, что является сертифицированным разводчиком этих зверьков в стране. В придачу к сурикату выдадут свидетельство его рождении и регистрации в пламенной книги, владельца зверька готовы консультировать по поводу содержания и кормления в любое время и в любой день. В качестве домашних питомцев сурикатов содержат в Южной Африке, они прекрасно ладят с собаками и кошками. Любят свободно гулять по дому, а кушают мясо, фрукты, овощи, яйца, молочные продукты и очень любят зоофобусов.

Купить пятнистого ручного поросенка породы бергштрессер книрт можно за 5,5 тыс грн. Животному уже исполнилось 3 месяца. У него есть прививки, он кастрирован и обработан от паразитов. Приучается к лотку и готов гулять на шлейке. Продавец обещает, что животное вырастет максимум до 15 кг, а проживет лет 20. Он легко обучается разным командам. Кушает каши, постное мясо, рыбу без косточек, молочные продукты, а вот от большинства овощей он поправляется.

Хорька купить в Днепре можно за 4 тыс грн. Ему уже исполнилось 2,5 года. Зверь приучен к лотку и обработан от паразитов. Отдадут его новому хозяину вместе с клеткой. У продавца к будущему покупателю есть свое требование – тот должен хоть что-то знать о хорьках и любить этого зверька. Хорек может неприятно пахнуть, любит прятать предметы, но животное не грызет мебель. Он очень активный, любит играть и проводить все свободное время с хозяином, а спать в гамаке в клетке.

За 29,5 тыс грн в Днепре можно купить енота. Животному исполнилось 5 месяцев. Автор объявления отмечает, что зверь активный и ручной, а все подробности обещает рассказать по телефону.

Купить африканского карликового ежа обойдется в тысячу гривен. Кормить его можно кошачьим кормом, куриными субпродуктами, а вот молоко он не любит. Животное полностью домашнее, в дикой природе не выживет. Он внешне очень похож на обычного, но в два раза меньше. Вырастает до 20 см в длину и весит 500 грамм. Живет до 6 лет. Может жить в клетке или террариуме, не любит сквозняков, солнца и перегрева. Идеальная температура для ежа +20 градусов тепла.

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