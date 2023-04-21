Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Сегодня 17:34
просмотров

Собаки и коты – самые «традиционные» домашние животные. Но в Днепре в обычных квартирах также содержат маленьких поросят, ежиков и даже енотов. По стоимости эти зверьки ничем не отличаются от котов и собак, а иногда стоят гораздо дешевле породистых четвероногих и хвостатых.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, каких необычных животных продают в Днепре и сколько они стоят.

Щенков суриката в Днепре продают по 20 тыс грн. Автор объявления сообщает, что является сертифицированным разводчиком этих зверьков в стране. В придачу к сурикату выдадут свидетельство его рождении и регистрации в пламенной книги, владельца зверька готовы консультировать по поводу содержания и кормления в любое время и в любой день. В качестве домашних питомцев сурикатов содержат в Южной Африке, они прекрасно ладят с собаками и кошками. Любят свободно гулять по дому, а кушают мясо, фрукты, овощи, яйца, молочные продукты и очень любят зоофобусов.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Купить пятнистого ручного поросенка породы бергштрессер книрт можно за 5,5 тыс грн. Животному уже исполнилось 3 месяца. У него есть прививки, он кастрирован и обработан от паразитов. Приучается к лотку и готов гулять на шлейке. Продавец обещает, что животное вырастет максимум до 15 кг, а проживет лет 20. Он легко обучается разным командам. Кушает каши, постное мясо, рыбу без косточек, молочные продукты, а вот от большинства овощей он поправляется.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Хорька купить в Днепре можно за 4 тыс грн. Ему уже исполнилось 2,5 года. Зверь приучен к лотку и обработан от паразитов. Отдадут его новому хозяину вместе с клеткой. У продавца к будущему покупателю есть свое требование – тот должен хоть что-то знать о хорьках и любить этого зверька. Хорек может неприятно пахнуть, любит прятать предметы, но животное не грызет мебель. Он очень активный, любит играть и проводить все свободное время с хозяином, а спать в гамаке в клетке.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

За 29,5 тыс грн в Днепре можно купить енота. Животному исполнилось  5 месяцев. Автор объявления отмечает, что зверь активный и ручной, а все подробности обещает рассказать по телефону.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Купить африканского карликового ежа обойдется в тысячу гривен. Кормить его можно кошачьим кормом, куриными субпродуктами, а вот молоко он не любит. Животное полностью домашнее, в дикой природе не выживет. Он внешне очень похож на обычного, но в два раза меньше. Вырастает до 20 см в длину и весит 500 грамм. Живет до 6 лет. Может жить в клетке или террариуме, не любит сквозняков, солнца и перегрева. Идеальная температура для ежа +20 градусов тепла.

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Мини-пиг, еж и сурикат: каких необычных «домашних» животных можно купить в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

    В Днепре помогли военному, которому мешала жить большая опухоль.

    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 16:40
    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

    Важная информация!

    В Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:11
    В Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО)

    В Днепре близ гипермаркета на левом берегу образовалось озеро.

    В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 15:35
    В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

    Важная информация!

    Последние новости

    В Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО)
    В Днепре сервис проката велосипедов интересно решил проблему с буквой Z (ФОТО)

    Буквы Z и V стали символами российского вторжения в Украину.

    Сегодня 17:39
    1
    просмотров
    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать
    В Днепре спасли военного, которому огромная опухоль в горле мешала дышать

    В Днепре помогли военному, которому мешала жить большая опухоль.

    Сегодня 17:28
    просмотров
    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности
    В Днепре маршрутка №146Б и трамвай №15 временно изменят схему движения: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:40
    0
    просмотров
    В Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО)
    В Днепре вблизи Fozzy образовалось озеро и плавают уточки (ВИДЕО)

    В Днепре близ гипермаркета на левом берегу образовалось озеро.

    Сегодня 16:11
    просмотров
    В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности
    В Днепре из-за аварии три троллейбусных маршрута курсируют с задержкой: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 15:35
    1
    просмотров
    В Днепре киевлянина вместо гостиницы отвезли в лесополосу, где ограбили и бросили
    В Днепре киевлянина вместо гостиницы отвезли в лесополосу, где ограбили и бросили

    В Днепре ограбили киевлянина.

    Сегодня 15:25
    просмотров
    В Днепре более 10 дней разыскивают без вести пропавшего 20-летнего парня
    В Днепре более 10 дней разыскивают без вести пропавшего 20-летнего парня

    В Днепре разыскивают 20-летнего парня.

    Сегодня 14:47
    просмотров
    Сегодня некоторые жители в Днепре остались без воды: адреса и причина
    Сегодня некоторые жители в Днепре остались без воды: адреса и причина

    В пятницу, 21 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 14:41
    1
    просмотров
    Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкция
    Как безопасно вытянуть клеща и куда его сдать на анализ в Днепре: инструкция

    Несмотря на дождливую и не слишком теплую погоду за окном в Днепре уже «проснулись» клещи. Активность они начинают проявлять, когда температура воздуха прогревается до +12-15 градусов тепла. Поэтому отправляясь на прогулку в парк или загород необходимо побеспокоится о том, чтобы…

    Сегодня 14:25
    просмотров
    В Днепре горел дом: погиб дедушка
    В Днепре горел дом: погиб дедушка

    Сегодня, 21 апреля, в Днепре на улице Кости Пестушко горел одноэтажный жилой дом.

    Сегодня 14:15
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх