Нове інтерв’ю Кирила Буданова: чи чекати на ракетний обстріл і коли буде закінчення війни

Голова ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов дав нове інтерв'ю для сайту rbc.ua, де розповів про майбутній наступ нашої армії, ситуацію в Бахмуті та Авдіївці, закінчення війни, на чому базуються його прогнози і чи будуть цієї осені ракетні обстріли міст України.

Журналісти dnepr.info зібрали найголовніші тези.

Про контрнаступ та постачання зброї

«Ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт. Усі це розуміють. Коли вона почнеться, це таємниця. Хотілося б інтенсифікувати та збільшити обсяги постачання озброєння. Але виходитимемо з того, що маємо. Доля України – у руках України. Ми досить залежні від обсягів постачання. Але якщо якась країна вирішить уповільнити темпи постачання – хтось замінить це місце. Будемо знаходити варіанти. Але я думаю, що цього не буде», – сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що постійні розмови про контрнаступ трохи заважають. З одного боку, наше суспільство чекає, що армія незабаром піде в атаку і знищить усіх ворогів. Але з іншого боку, це впливає і на супротивника – у нього починається паніка, і він боїться.

Також, Кирило Буданов два місяці тому говорив, що якщо порівнювати протистояння України та Росії з футболом, то ми перебуваємо на 70 хвилині матчу. Сьогодні він зазначив, що ми трохи просунулися і йде 72-75 хвилин. А ось чи будуть овертайми та серія пенальті – відомо лише Богу.

«Я думаю, що достатні обсяги території буде повернуто силовим шляхом під час цієї операції. На яких напрямках, що саме та як – від цього я утримаюся», – сказав керівник МО ГУР.

Ядерний удар за Крим

Кирило Буданов завжди говорив, що на ядерний удар Росії ніколи не наважиться. Цього разу він ще раз зазначив, що якщо Україна повертатиме півострів силовим шляхом ніхто в сусідній країні не натисне «червону» кнопку.

Про свої прогнози

Кирило Буданов зазначив, що його оцінка поточної та майбутньої ситуації відрізняється від тієї, яку озвучують військові, різні експерти та політики, тому що його прогнози базуються на цифрах, динаміці та закритій інформації, якої немає в інших людей.

«Я розумію, що відбувається за фактом, а не так, як мені це хочеться бачити чи не хочеться бачити. А на що спираються ці особи – на своє розуміння ситуації?», – сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що військові, які перебувають на різних ділянках фронту, бачать ситуацію по-різному і це нормально під час війни.

Коли зайдемо до Криму

«Без повернення Криму ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, хоч би як хотів. Завершити цю війну можна лише одним шляхом – це повернення кордонів у будь-якій формі, але межі наших кордонів 1991 року. Нереально завершити війну без вирішення територіальних проблем», – сказав Кирило Буданов і зазначив, що цього року це вихід на кордони 1991 року – це цілком можливе завдання.

Про спробу захоплення Авдіївки

Росіяни поставили собі завдання охопити Авдіївку з північної сторони. На півдні міста бойові дії відбуваються з 2014 року. Авдіївка знаходиться поряд з лінією розмежування, тож бойові дії там тривають 9 років.

Про наступ у Бахмуті

«Це єдине місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх. І на тлі відсутності успіхів де-небудь в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму «оболваненому» суспільству необхідно показати перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось удається», – сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що в решті місць ворог повністю перейшов у позиційну оборону.

Відвідування путіним окупованих територій

Кирило Буданов зазначив, що окуповані території у Херсонській та Луганській областях відвідував двійник президента росії.

«Цього разу, коли нібито путін приїжджав нібито на південь, вони трохи недопрацювали, бо кожну його поїздку є певний протокол, який не порушують ніколи. Його має супроводжувати військово-президентський борт. На цей раз вони його забули. Проколи бувають», – прокоментував керівник ГУР МО.

Він також зазначив, що військово-політичні еліти Росії вже обговорюють кілька кандидатур наступника нинішнього керівника країни.

Про ракетні обстріли

«Росія виготовляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде використана в ході активних бойових дій – будуть бити по угрупованнями військ. Водночас вони нарощують свій потенціал. Але обсяги для них є недостатніми за їх масштабами – недостатньо для проведення інтенсивних ракетних ударів», – сказав Кирило Буданов.

Він зазначив, що якщо ворог не витрачатиме жодної ракети, то у них до осені буде певна кількість ракет – менша, ніж та, з якою вони входили до цих ракетних атак – але досить значна. Але цього не станеться, бо вони планують використати ці ракети зараз.

Чи допомагає Китай Росії

Як зазначив керівник ГУР МО, станом на сьогодні Китай не передав жодного патрона Росії. І не має таких планів на найближче майбутнє.

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