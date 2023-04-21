Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В зданиях будут не только квартиры для проживания, но и помещения под офис, магазины, спортзалы, детские сады и зеленые зоны на крышах.

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых необычных зданий, которые в скором времени украсят улицы Днепра.

На набережной Днепра продолжают возводить комплекс Port City. Состоять он будет из трех секций высотой в 9, 13 и 17 этажей. Их выстраивают таким образом, что дома в комплексе должны напоминать круизный лайнер у воды. Между зданиями будет обустроена «палуба» где будут размещаться развлекательные и спортивные заведения. Будут тут и прогулочные улочки с клумбами и лавочками. Гулять тут смогут все желающие жители Днепра, а не только владельцы квартир в здании.

В центре Днепра строится необычный комплекс БФК Ermolaev Center. Находится он возле Екатеринославского бульвара. Планируется, что дом будет возвышаться на 19 этажей, большая часть из которых уже возведена. Рядом будет еще два здания на 12 и 4 этажа. Тут будут находится различные офисы. На крыше 4 этажного офисного здания обустроят сады, а одно из зданий будет выглядеть почти как зеркальная стена. На стилобате комплекса планируют установить статую «Атланта».

Недалеко от гостиницы «Рассвет» возобновилось строительство ЖК Mont Blan. Здание высотой в 24 этажа будет иметь три секции, в которых суммарно будет 690 квартир. На первых этажах будут ресторан, магазины, детский сад и паркинг. Квартиры в доме будут небольшие – от 34 до 64 кв.м.

На жилмассиве Победа, на месте снесенного кинотеатра «Салют» строятся два высотных дома высотой 24 и 25 этажей. Называться он будет ЖК «Marhall». Высота самого высокого дома будет 88 метров. Квартиру тут будут от 40 до 78 кв.м. Первые этажи здания будут отданы под коммерческие цели.

В районе Фестивального причала в Днепре строится ЖК «Маяк». Здание высотой в 32 этажа. Первые 5 этажей будут занимать разные офисы, на остальных будут жилые квартиры. на 4 этаже планируют сделать двор с детскими игровыми зонами и местами отдыха. На 31 и 32 этажах квартиры будут двухуровневые. Любопытная деталь, чем выше будет этаж – тем выше будут потолки в квартирах. Так, до 25 этажа они будут 3 метра, до 31 – 3,15 метра, а на последнем – 3,3 метра.

Часть зданий будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года, а часть – в середине 2024 года.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: