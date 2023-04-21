Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:24
просмотров

В Днепре идет строительство новых ЖК и торговых центров. В зданиях будут не только квартиры для проживания, но и помещения под офис, магазины, спортзалы, детские сады и зеленые зоны на крышах.
 

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку ТОП-5 самых необычных зданий, которые в скором времени украсят улицы Днепра.

На набережной Днепра продолжают возводить комплекс Port City. Состоять он будет из трех секций высотой в 9, 13 и 17 этажей. Их выстраивают таким образом, что дома в комплексе должны напоминать круизный лайнер у воды. Между зданиями будет обустроена «палуба» где будут размещаться развлекательные и спортивные заведения. Будут тут и прогулочные улочки с клумбами и лавочками. Гулять тут смогут все желающие жители Днепра, а не только владельцы квартир в здании.

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

В центре Днепра строится необычный комплекс БФК Ermolaev Center. Находится он возле Екатеринославского бульвара.  Планируется, что дом будет возвышаться на 19 этажей, большая часть из которых уже возведена. Рядом будет еще два здания на 12 и 4 этажа. Тут будут находится различные офисы. На крыше 4 этажного офисного здания обустроят сады, а одно из зданий будет выглядеть почти как зеркальная стена. На стилобате комплекса планируют установить статую «Атланта».

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

Недалеко от гостиницы «Рассвет» возобновилось строительство ЖК Mont Blan. Здание высотой в 24 этажа будет иметь три секции, в которых суммарно будет 690 квартир. На первых этажах будут ресторан, магазины, детский сад и паркинг. Квартиры в доме будут небольшие – от 34 до 64 кв.м.

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

На жилмассиве Победа, на месте снесенного кинотеатра «Салют» строятся два высотных дома высотой 24 и 25 этажей. Называться он будет ЖК «Marhall». Высота самого высокого дома будет 88 метров. Квартиру тут будут от 40 до 78 кв.м. Первые этажи здания будут отданы под коммерческие цели.

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

В районе Фестивального причала в Днепре строится ЖК «Маяк». Здание высотой в 32 этажа. Первые 5 этажей будут занимать разные офисы, на остальных будут жилые квартиры. на 4 этаже планируют сделать двор с детскими игровыми зонами и местами отдыха. На 31 и 32 этажах квартиры будут двухуровневые. Любопытная деталь, чем выше будет этаж – тем выше будут потолки в квартирах. Так, до 25 этажа они будут 3 метра, до 31 – 3,15 метра, а на последнем – 3,3 метра.

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)

Часть зданий будет введена в эксплуатацию уже в конце этого года, а часть – в середине 2024 года.

Читайте также:

Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Сады на крыше и лайнер у воды: ТОП-5 необычных домов, которые строят в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком
    Новости Днепра
    Сегодня 12:11
    Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком

    Будьте внимательны на дорогах!

    В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть яркий поток Лирид
    Новости Днепра
    Сегодня 11:51
    В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть яркий поток Лирид

    В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.

    В Днепре мужчина вывесил на балконе флаг СССР
    Новости Днепра
    Сегодня 11:11
    В Днепре мужчина вывесил на балконе флаг СССР

    В Днепре мужчина решил вывесить на улице флаг СССР.

    Какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    Какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными

    В Днепре до сих пор подтоплены несколько улиц.

    Последние новости

    Купальный сезон снова отменен: в этом году на морские пляжи никого не будут пускать, — Ким
    Купальный сезон снова отменен: в этом году на морские пляжи никого не будут пускать, — Ким

    В этом году из-за войны на морские пляжи людей не будут пускать.

    Сегодня 12:23
    просмотров
    Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком
    Переходили на «красный»: в Днепре на Калиновой сбили бабушку с ребенком

    Будьте внимательны на дорогах!

    Сегодня 12:11
    0
    просмотров
    В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть яркий поток Лирид
    В небе над Днепром невооруженным глазом можно увидеть яркий поток Лирид

    В небе над Днепром "пронесется" поток Лирид.

    Сегодня 11:51
    просмотров
    В Днепре мужчина вывесил на балконе флаг СССР
    В Днепре мужчина вывесил на балконе флаг СССР

    В Днепре мужчина решил вывесить на улице флаг СССР.

    Сегодня 11:11
    просмотров
    Какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными
    Какие улицы в Днепре до сих пор остаются подтопленными

    В Днепре до сих пор подтоплены несколько улиц.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, — Генштаб
    Потери России в Украине уже превысили 185 тысяч, — Генштаб

    По данным на утро пятницы, 21 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 630 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 185050 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 ББМ и 8 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    0
    просмотров
    Учебные заведения, ТЦ и суды: в Днепре «заминировали» сотни зданий
    Учебные заведения, ТЦ и суды: в Днепре «заминировали» сотни зданий

    Вчера, 20 апреля, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Сегодня ночью враг применил БпЛА, — Генштаб
    Сегодня ночью враг применил БпЛА, — Генштаб

    ВСУ отбили 60 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    В Днепре не будет воды: кому следует сделать запасы
    В Днепре не будет воды: кому следует сделать запасы

    В связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии на ул. Центральная, 7, что в поселке Партизанское.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 21 апреля
    Планируйте маршрут: как в Днепре будет работать транспорт 21 апреля

    21 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх