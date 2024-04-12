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Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

Сегодня 21:56
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Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

Новости Днепра про Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поезд

Новая услуга, позволяющая автоматически покупать билеты на поезда в Украине уже доступна для украинцев. После тест-драйва и ряда поправок, функцию открыли для всех клиентов УЗ.

Мониторинг билетов доступен только пользователям, авторизованным через Действие. Подпись, сообщают в УЗ.

Что доступно?

1) мониторинг билетов на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

2) мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).

Если пользователь отслеживает конкретный поезд, можно включить функцию автоматического приобретения билетов, введя данные пассажиров и оплатив заказ. При активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда найдены необходимые билеты, пользователи будут получать пуш-сообщения в приложении (они должны быть включены в настройки вашего профиля).

Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-сообщение об уже выкупленных билетах. Новая услуга недоступна для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев – Вена. Однако вы можете получить сообщение об открытии продажи билетов на эти направления.

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Новости Днепра про Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поездУкраїнська Новости Днепра про Новая функция от УЗ: как теперь осуществляется автовыкуп билетов на поездРусский

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