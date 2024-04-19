Отменили ряд пригородных поездов и электричек из Днепра

Об этом сообщили в департаменте транспорта.
По техническим причинам 19 апреля изменяются маршруты следования ряда пригородных поездов. В частности, назначено:
— № 6110 в сполученні Нижньодніпровськ – Чаплине;
— № 6277 в сполученні Лозова – Ігрень;
— № 6124 в сполученні Ігрень – Запоріжжя-1;
— № 7401 в сполученні Синельникове-1 – Ігрень;
— № 7208 в сполученні Ігрень – Синельникове-1;
— № 6037 в сполученні Діївка – П’ятихатки;
— № 6015 в сполученні Кам’янське-Пасажирське – П’ятихатки;
— № 6027 в сполученні Діївка – Кривий Ріг-Головний;
— № 6022 в сполученні Кривий Ріг-Головний – Діївка;
— № 6039 в сполученні Діївка – П’ятихатки;
— № 7202 в сполученні Кам’янське-Пасажирське – Діївка;
— № 6107 в сполученні Синельникове-1 – Нижньодніпровськ;
— № 6280 в сполученні Нижньодніпровськ – Лозова;
— № 6141 в сполученні Чаплине – Нижньодніпровськ;
— № 6122 в сполученні Нижньодніпровськ – Чаплине;
— № 6147 в сполученні Чаплине – Ігрень;
— № 6146 в сполученні Ігрень – Чаплине;
— № 6127 в сполученні Чаплине – Нижньодніпровськ;
— № 6130 в сполученні Нижньодніпровськ – Межова;
— № 6038 в сполученні П’ятихатки – Діївка;
— № 6043 в сполученні Діївка – П’ятихатки;
— № 6044 в сполученні П’ятихатки – Діїівка;
— № 6005 в сполученні Діївка – П’ятихатки.
Приміський поїзд № 7008/7007 Краматорськ – Верхівцеве курсуватиме зміненим маршрутом через ст. Дніпро-Лоцманський із зупинками на пл. Проспектна та ст. Дніпро-Лоцманський.
В сутки 19 апреля отменяються пригородные поезда:
— № 7201 Синельникове-1 – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7306 Кам’янське – Дніпро-Головний;
— № 7309 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7208 на ділянці Кам’янське-Пасажирське – Ігрень;
— № 7303 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7304 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;
— № 7305 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7204 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1;
— № 7405 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
— № 7404 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
— № 7403 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
— № 7406 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
— № 7203 Синельникове-1 – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7308 Кам’янське-Пасажирське – Дніпро-Головний;
— № 6172 Дніпро-Головний – Красноград;
— № 6173 Красноград – Дніпро-Головний;
— № 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний;
— № 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний;
— № 7408 Дніпро-Головний – Синельникове-1;
— № 7409 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
— № 7307 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7206 Кам’янське-Пасажирське – Синельникове-1;
— № 7407 Синельникове-1 – Дніпро-Головний;
— № 7311 Дніпро-Головний – Кам’янське-Пасажирське;
— № 7310 Кам’янське-Пасажирське Дніпро-Головний.
Сейчас общественный транспорт Днепра помогает доставлять пассажиров из ст. Деевка, ст. Горяиново и ст. Нижнеднепровск в областной центр и обратно.
В частности, перевозки в обоих направлениях между Днепром и Диевкой выполняют маршрутные автобусы № 92. Будет организован безвозмездный подвоз пассажиров пригородных поездов в ст. Девочка специальным коммунальным автобусом. Пересесть на него с маршрутного автобуса № 92 можно на перекрестке улиц Большая Деевская и Юрия Кондратюка. Отправление в 17:00, 19:10 и 20:10.
Между областным центром и ст. Игрень курсируют маршрутные автобусы №2, 7, 7к, 21, 22 и 27.
Для удобной доставки пассажиров к/со ст. Горяиново продлен троллейбусный маршрут № 5.
В настоящее время потребности в привлечении дополнительных транспортных средств нет. Однако при необходимости, в случае увеличения пассажиропотока во время пиковой нагрузки, их количество будет оперативно увеличено.
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