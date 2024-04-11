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На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей

Сегодня 12:59
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В Новомосковском районе женщину укусила змея.

Новости Днепра про На даче под Днепром женщину укусила змея: что с пострадавшей

В этом году из-за ранней весны, больше похожей на лето, гадюки проснулись после зимней спячки намного раньше. Пресмыкающимися уже «кишат» степи и посадки вблизи крупных городов. Некоторые из змей добираются до человеческих жилищ. Так произошло с жительницей Песчанской ТГ в Новомосковском районе – гадюка приползла к ней на дачу и ужалила за ногу.

Как сообщила медик Татьяна Пивоварова, 8 апреля в диспетчерскую ЭМД в Днепре поступил вызов от 26-летней местной жительницы, которая пожаловалась на плохое самочувствие после укуса змеи.

Приехавшим «скорой» медикам женщина рассказала, что была на огороде, когда ее за ногу ужалила гадюка. Сразу после этого пациентка почувствовала боль и позвала на помощь.

После оказания необходимой медицинской помощи – периферический венозный доступ, инфузия кристаллоидов, введение глюкокортикоида, пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу в Новомосковске, – рассказала медик.

Будьте внимательны и осторожны, выходя на природу, на даче и приусадебные участки, призывают медики.

Прежде всего позаботьтесь о закрытой, плотной одежде и обуви. При укусе гадюки – ни в коем случае не отсасывайте яд. Единственное, что можно сделать – обработать место укуса антисептиком, положить туда холодный лед и немедленно поехать в больницу.

Желаем быстрого выздоровления пострадавшей. Спасибо бригаде ЭМД за оперативность и профессионализм! – написала Татьяна.

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