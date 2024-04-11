На дачі під Дніпром жінку вкусила гадюка: що з постраждалою

У Новомосковському районі жінку укусила гадюка.

Цьогоріч через ранню весну, яка більше схожа на літо, гадюки прокинулися після зимової сплячки набагато раніше. Повзунами вже “кишать” степи та посадки поблизу великих міст. Деякі зі змій добираються до людських осель. Так сталося з мешканкою Піщанської ТГ в Новомосковському районі – гадюка приповзла до неї на дачу та вжалила за ногу.

Як повідомила медик Тетяна Пивоварова, 8 квітня до диспетчерської ЕМД у Дніпрі надійшов виклик від 26-річної місцевої жительки, яка поскаржилася на погане самопочуття після укусу гадюки.

Медикам, які приїхали “швидкою”, жінка розповіла, що порпалася на городі, коли її за ногу вжалила гадюка. Відразу після цього пацієнтка відчула біль та покликала на допомогу лікарів.

Після надання необхідної медичної допомоги – периферичний венозний доступ, інфузія кристалоїдів, введення глюкокортикоїду, постраждалу в стані середньої тяжкості ушпиталили до лікарні у Новомосковську, – розповіла медик.

Будьте уважні й обережні, виходячи на природу, на дачі та присадибних ділянках, закликають медики.

Передусім подбайте про закритий, щільний одяг та взуття. При укусі гадюки – ні в якому разі не відсмоктуйте отруту. Єдине, що можна зробити негайно – обробити місце укусу антисептиком, покласти туди холодний лід та якнайшвидше поїхати до лікарні.

Бажаємо швидкого одужання постраждалій. Дякуємо бригаді ЕМД за оперативність і професіоналізм! – написала Тетяна.

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