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В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность

Сегодня 13:31
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Важна любая информация!

Новости Днепра про В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность

31 марта около 18:50 в Новокодакском районе города грузовой поезд наехал на неустановленного мужчину, который лежал на путях. От полученных травм он скончался.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 169 см, волосы седые волнистые, седые усы и борода, серые глаза, губы тонкие.

Был одет: серо-черная куртка, черный свитер с серыми и белыми полосами, черная кепка, рубашка синяя в серый квадрат, синие джинсы, серая футболка.

Если вам известна информация, которая поможет установить личность мужчины, звоните в отделение полиции №12 по номеру: 0(67) 754 88 08.

Новости Днепра про В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома.

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Новости Днепра про В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личностьУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личностьРусский

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