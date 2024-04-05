В Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность

31 марта около 18:50 в Новокодакском районе города грузовой поезд наехал на неустановленного мужчину, который лежал на путях. От полученных травм он скончался.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность мужчины.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 169 см, волосы седые волнистые, седые усы и борода, серые глаза, губы тонкие.
Был одет: серо-черная куртка, черный свитер с серыми и белыми полосами, черная кепка, рубашка синяя в серый квадрат, синие джинсы, серая футболка.
Если вам известна информация, которая поможет установить личность мужчины, звоните в отделение полиции №12 по номеру: 0(67) 754 88 08.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома.
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