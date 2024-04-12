Поезд «Днепр-Львов» насмерть сбил мужчину: открыто уголовное производство

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины: полиция устанавливает личность.

В полиции по указанному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно известно, что мужчина переползал пути. Машинист затормозил, но избежать наезда не получилось.

В среду, 10 апреля, около 22:54 поезд «Днепр-Львов» насмерть сбил мужчину. Это произошло рядом со станцией «Верхнеднепровск».

Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.

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