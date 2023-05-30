Ночью ушла из дома и пропала: на Днепропетровщине разыскивают 16-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Криворожские правоохранители разыскивают без вести пропавшую 16-летнюю Анну Волощенко.

Ночью 30 мая девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные длинные, глаза зеленые.

Была одета: черные кеды с сердечками, черная куртка, черные джинсы, черная кофта.

Особые приметы: шрам на левой руке.

Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: (067) 568 90 99, (098) 081 57 83 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области исчезла 69-летняя женщина.

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