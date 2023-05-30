В Днепре мужчина выследил свою бывшую по дороге на работу и порезал ее ножом

Мужчина вероятно таким образом "отомстил" бывшему сожительнице.

Как сообщили в полиции Днепра, преступление произошло около 20 часов 28 мая в жилом квартале на улице Посполитой. 52-летний мужчина выследил женщину, с которой раньше общался, избил ее и порезал ножом.

Когда его бывшая сожительница шла на работу, мужчина проследил за ней и напал посреди улицы. Он несколько раз ударил ее ножом. 43-летнюю пострадавшую забрали в больницу.

Позже нападавшего задержали и отобрали нож.

29 мая следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения — умышленного тяжкого телесного повреждения. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Напомним, сегодня на автостоянке сгорело три автомобиля.

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