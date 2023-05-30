В центре Днепра расцвел легендарный розарий: цветы всех цветов радуги (ФОТО)

В Днепре уже цветет легендарный розарий, находящийся в парке Глобы. Об этом сообщили в департаменте парков и рекреаций.
Он один из самых больших в городе. В розарии растет более тысячи кустов роз разных видов и цветов. Первые из них уже распустили свои разноцветные бутоны, пик цветения которых придется на июнь.
Более тысячи кустов желтых, бело-розовых, красных и оранжевых роз — настоящая цветочная радуга среди дождя, — отмечают в департаменте.
В парке призывают всех посетителей осторожно относиться к этой красоте. Кроме роз в парке Глобы можно посмотреть на дерево Шляпника от неизвестного таинственного художника. А вот днепровским детям в парке Глобы готовят подарок и снова откроют детскую железную дорогу. Если вы не любите розы или уже выросли, то раньше мы публиковали топ-5 мест для прогулок в Днепре, о которых вы могли не знать.
А пока можете полюбоваться волшебными фото.
И как же без уточек. Раньше мы писали, что в парке Глобы, несмотря на войну, родился новый выводок крошечных птенцов.
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