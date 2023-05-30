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Ситуация на фронте сегодня 30 мая: силы обороны отразили 27 вражеских атак

Сегодня 08:00
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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 27 вражеских атак.

Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 30 мая: силы обороны отразили 27 вражеских атак

Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется.

За прошедшие сутки РФ нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Вчера ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed-136/131.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА Shahed.

Вчера днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киева. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 62 авиационных удара и произвел 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе Милового Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области;

Уды, Стрелка, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка Харьковской.

На Купянском направлении противник в течение прошлых суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки — Луганской.

Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодяжное, Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестове и Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток противник наступательных действий не проводил. Нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Торецкая Донецкой области.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области.

Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львов, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Скадовском районе Херсонской области. Оккупанты осуществляют массовые рейды по домам и квартирам местных жителей. Проверка личных документов и мобильных устройств. Таким образом, оккупанты пытаются запугать местное население и выявить тех, кто помогает Силам обороны Украины.

Потери врага

Наша авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также, за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских разведывательных БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.

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Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 30 мая: силы обороны отразили 27 вражеских атакУкраїнська Новости Днепра про Ситуация на фронте сегодня 30 мая: силы обороны отразили 27 вражеских атакРусский

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