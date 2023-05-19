У Дніпрі у парку Глоби з’явився незвичайний арт-об’єкт: дерево Капелюшника

І сьогодні у цій зеленій зоні можна добре відпочити та знайти щось цікаве.
Так, неподалік від озера можна помітити незвичайний арт-об’єкт – дерево з капелюшками.
Про це повідомляє dnepr.info.
На дереві прикріплено відразу кілька капелюшків.
Хто автор – поки невідомо! Можливо, у Дніпрі з’явився свій Капелюшник!
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпровським дітям у парку Глоби готують подарунок: подробиці.
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