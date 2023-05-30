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В Днепре два трамвая изменят свои маршруты 30 мая

Сегодня 08:30
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Во вторник, 30 мая, в Днепре трамваи №18 и 19 на несколько часов изменят свои маршруты.

Новости Днепра про В Днепре два трамвая изменят свои маршруты 30 мая

С 11:00 до 14:00 трамваи №18 и 19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3. 

Изменения связаны с ремонтом контактной сети по просп. Мира.

Все остальные трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать: 

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