В Днепре два трамвая изменят свои маршруты 30 мая

Во вторник, 30 мая, в Днепре трамваи №18 и 19 на несколько часов изменят свои маршруты.

С 11:00 до 14:00 трамваи №18 и 19 будут курсировать по сокращенному маршруту до ул. Передовой без заезда на ж/м Левобережный-3.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети по просп. Мира.

Все остальные трамваи и троллейбусы будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Всего на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать:

на сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

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