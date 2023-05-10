У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)

У парку Глоби качине поповнення.

Озеро в парку Глоби – домівка для міських качок, які оселилися тут та плавають посеред водойми. Попри війну та холодну весну, нещодавно народився новий виводок крихітних каченят. Про цю подію повідомив дніпрянин Константин.

«Сьогодні в парку Глоби з’явились перші цього року 8 маленьких каченят. Далі буде більше. Життя триває та ніякі мерзенні оркі та можновладці міста не можуть стати цьому на заваді. Всім миру та добра!».

Крихітні каченята весело плескаються в ставку.

Нагадаємо, раніше штучна водойма з качечками з’явилася на вулиці Маршала Малиновського. Крім цього, ми повідомляли про ситуацію з підтопленням на озері в парку Глоби.

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