У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)

Озеро в парку Глоби – домівка для міських качок, які оселилися тут та плавають посеред водойми. Попри війну та холодну весну, нещодавно народився новий виводок крихітних каченят. Про цю подію повідомив дніпрянин Константин.
«Сьогодні в парку Глоби з’явились перші цього року 8 маленьких каченят.
Далі буде більше. Життя триває та ніякі мерзенні оркі та можновладці міста не можуть стати цьому на заваді. Всім миру та добра!».
Крихітні каченята весело плескаються в ставку.
Нагадаємо, раніше штучна водойма з качечками з’явилася на вулиці Маршала Малиновського. Крім цього, ми повідомляли про ситуацію з підтопленням на озері в парку Глоби.
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