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  • У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)

У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)

Сьогодні 14:26
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У парку Глоби качине поповнення.

Новости Днепра про У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)

Озеро в парку Глоби – домівка для міських качок, які оселилися тут та плавають посеред водойми. Попри війну та холодну весну, нещодавно народився новий виводок крихітних каченят. Про цю подію повідомив дніпрянин Константин. 

«Сьогодні в парку Глоби з’явились перші цього року 8 маленьких каченят.

Далі буде більше. Життя триває та ніякі мерзенні оркі та можновладці міста не можуть стати цьому на заваді. Всім миру та добра!».

Крихітні каченята весело плескаються в ставку. 

Нагадаємо, раніше штучна водойма з качечками з’явилася на вулиці Маршала Малиновського. Крім цього, ми повідомляли про ситуацію з підтопленням на озері в парку Глоби.

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Новости Днепра про У парку Глоби в Дніпрі попри війну народився новий виводок крихітних каченят (ВІДЕО)Українська

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