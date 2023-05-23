Журналісти dnepr.info вирішили довести, що це не так і зібрали добірку ТОП-5 незвичайних та гарних місць для прогулянки у Дніпрі.
Для тих, хто працює в центрі і не хоче після роботи витрачати час на дорогу, щоб побувати в гарному місці, вже виходив вулицю Короленка та Катеринославський бульвар, побував на вулиці Яворницького – журналісти dnepr.info пропонують пройтися вулицю Південною. Кілька років тому її було капітально реконструйовано. За задумом архітекторів, Південна мала стати продовженням Катеринославського бульвару. Серед її визначних пам’яток – величезна 7-метрова статуя Атланта, а вечорами на вулиці запалюється сотні вогнів – є тут і дерева з підсвічуванням і яскраві кольори на фасадах будівель. Ще одна особливість вулиці – декоративний штучний струмок, який вечорами підсвічується блакитним світлом. Він символізує ріку Половицю, що протікає колись вулицями Дніпра. Також на Південній є рекреаційні зони, дитячий майданчик у футуристичному стилі.
Панорамний вид на правий берег відкривається з набережної на житловому масиві Сонячний. Тут функціонує кілька фонтанів, дитячі майданчики, тренажери. Прогулюючись набережною на лівому березі можна побачити місто з незвичайного ракурсу. Особливо ефектно панорамний вигляд виглядає у вечірній час.
Тунельна балка у Дніпрі – одне з найнезвичайніших місць для прогулянок для тих, хто хоче милуватися природою. Тут зростає маса дерев: дуби, шовковиця, абрикоси, клен, ясен, акація, скумпія, мешкають різні птахи і в теплу пору року їх спів здатний навіть заглушити шум мегаполісу. У балці можна почути дроздів, соїк, дятлів, пищух, солов’їв, шпаків, зозулів та зарянок.
Біла балка знаходиться у Новокодацькому районі Дніпра. Її довжина – майже 7 км. Тут є свої скелі – великі білі пагорби з відполірованого граніту, протікає кілька джерел та є невеликі озера. У балці можна не тільки влаштувати пікнік, але й покататися на велосипеді, побігати або просто пройтися її горбами.
У районі житлового масиву Ломовської у Дніпрі розташований справжній ліс. 2020 року міською радою Дніпра його було визнано заповідною зоною. Зростають тут переважно сосни та акації, поряд із лісом є вихід до річки та неофіційний пляж. У лісі можна зустріти білок, їжачків, зайців.
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