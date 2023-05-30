У центрі Дніпра розквітнув легендарний розарій: квіти усіх кольорів райдуги (ФОТО)
У центрі Дніпра розквітнув легендарний розарій: квіти усіх кольорів райдуги (ФОТО)
Сьогодні 12:50
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Це один із найбільших розаріїв в місті.
У Дніпрі вже квітне легендарний розарій, що розташовується у парку Глоби. Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.
Він один із найбільших у місті. У розарії росте понад тисяча кущів троянд різних видів та кольорів. Перші з них вже розпустили свої різнобарвні бутони, пік цвітіння яких припаде на червень.
Понад тисячі кущів жовтих, біло-рожевих, червоних та помаранчевих троянд – справжня квіткова райдуга посеред дощу, – зазначають у департаменті.
У парку закликають усіх відвідувачів плекати та обережно відноситися до цієї краси. Крім троянд у парку Глоби можна подивитися на дерево Капелюшника від невідомого таємничого митця. А ось дніпровським дітям у парку Глоби готують подарунок і знову відкриють дитячу залізницю. Якщо ви не полюбляєте троянди чи вже виросли, то раніше ми публікували ТОП-5 місць для прогулянок у Дніпрі, про які ви могли не знати.
А поки що можете помилуватися чарівними фото.
І як же без качечок. Раніше ми писали, що в парку Глоби попри війну народився новий виводок крихітних пташенят.
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