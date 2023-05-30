Страдает от потери памяти: в Днепропетровской области исчезла 69-летняя женщина

Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена»
В Каменском ищут 69-летнюю Екатерину Ефимовну Тригубу. Последний раз женщину видели в 8 утра 29 мая. По словам родных, она ушла из дома, который на улице Металлургов, и до сих пор не вернулась домой.
Екатерина Ефимовна страдает потерей памяти и может быть дезориентирована.
Приметы: рост 150-150 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы.
В день исчезновения была одета в светло-голубой синтетический костюм (как на фото), на ногах – зеленые шлепки с белой подошвой. При себе имела светлый пакет.
Особая примета: отсутствуют зубы.
Если вы видели женщину или знаете, где она может быть, пожалуйста, позвоните по телефону (068) 777-0-112 или на линию «102».
Напомним, в Днепре и области ищут 56-летнего мужчину, который ушел из дома в Новомосковске два месяца назад и до сих пор не вернулся.
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