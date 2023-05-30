В Днепре уже в мае начала цвести река (ФОТО)

Цветение реки Днепр явление не уникальное. Ежегодно в середине лета водоем превращается в зеленое болото. Поверхность воды покрывается отвратительной пленкой. Обычно это происходит не раньше июля, после затяжной жары, отсутствия дождей и роста водорослей, которые не дают Днепру очищаться.
С каждым годом сезон цветения наступает все раньше. Вот в этом году этот процесс начался уже в конце мая. Об этом сообщает днепрянин Константин, сфотографировавший водоем вблизи Паруса и ресторана «Поплавок». Как видим, вода уже заметно позеленела.
Впервые вижу, чтобы вода в реке Днепр цвела уже в мае, — отмечает днепрянин.
В комментариях горожане делятся своими версиями того, что явилось причиной такого раннего цветения. Кто-то предполагает, что всему виной слабая проточность реки, другие считают, что это произошло из-за выбросов химического вещества или отходов. Остальное отмечает, что вероятно это следствие многолетнего загрязнения водоема фосфатами и неконтролируемая застройка вдоль всего русла Днепра, из-за чего река постепенно умирает.
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