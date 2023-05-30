Вночі пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині розшукують 16-річну дівчину

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Криворізькі правоохоронці розшукують безвісно зниклу 16-річну Ганну Волощенко.

Вночі 30 травня дівчина пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідолмяє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 175 см, середньої статури, волосся темне довге, очі зелені.

Була одягнута: чорні кеди з серцями, куртка чорна, чорні джинси, чорна кофта.

Особливі прикмети: має шрами на лівій руці.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (067) 568 90 99, (098) 081 57 83 або 102.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області зникла 69-річна жінка.

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