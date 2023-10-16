Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Россияне атаковали область ракетами. Одну военные из ПВК «Схід» сбили. Вторая попала по территории Днепровского района.
К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, враг пять раз бил тяжелой артиллерией и РСЗО «Град» по Никопольщине. В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер, пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задеты газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей. В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.
К счастью, без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!
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