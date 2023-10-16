Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Сегодня 07:37
просмотров

Ночь была тревожной.

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Россияне атаковали область ракетами. Одну военные из ПВК «Схід» сбили. Вторая попала по территории Днепровского района.

К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, враг пять раз бил тяжелой артиллерией и РСЗО «Град» по Никопольщине. В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер, пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задеты газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей. В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

К счастью, без погибших и пострадавших.

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарий

Пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

Читайте также:

Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарийУкраїнська Новости Днепра про Ночные взрывы в Днепре: официальный комментарийРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Новости Днепра
Сегодня 06:53
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов

Еще есть время подзарядить гаджеты!

Мэр Новомосковска обещает «вознаграждение» за пойманных «варваров», ворующих розы
Новости Днепра
13.10.2023 20:06
Мэр Новомосковска обещает «вознаграждение» за пойманных «варваров», ворующих розы

В Новомосковске массово воруют розы.

Юноши избили и обворовали жителя Каменского, вышедшего утром купить сигареты
Новости Днепра
13.10.2023 19:19
Юноши избили и обворовали жителя Каменского, вышедшего утром купить сигареты

В Каменском юноши ограбили взрослого мужчину

В Днепровском районе пенсионер на АЗС подорвал гранату
Новости Днепра
13.10.2023 17:52
В Днепровском районе пенсионер на АЗС подорвал гранату

К счастью, никто не пострадал.

Последние новости

Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов
Заряжайте все: сегодня в Днепре сотни жителей останутся без света на 9 часов

Еще есть время подзарядить гаджеты!

Сегодня 06:53
3
просмотров
Погода на 16 октября: в Днепре ожидается дождь
Погода на 16 октября: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
2
просмотров
В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь
В Киеве 12-летняя девушка выпрыгнула из окна: это уже 5 самоубийство подростков в городе за октябрь

В городе Киев 12-летняя девушка совершила самоубийство.

Вчера 20:24
4
просмотров
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света
Враг сегодня обстреливал Днепропетровщину: 1900 семей остались без света

Сегодня враг снова терроризировал мирные общины Днепропетровщины.

Вчера 19:17
8
просмотров
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу
В Днепре рецидивист украл старенький «ВАЗ», чтобы «покататься» по городу

В Днепре 21-летний мужчина был задержан за угон автомобиля "ВАЗ 21013".

Вчера 18:17
5
просмотров
Двое сотрудников ФК «Кривбасс» отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию
Двое сотрудников ФК «Кривбасс» отказались возвращаться в Украину после выезда в Швецию

Два сотрудника женского ФК "Кривбасс" отказались возвращаться в Украину после выездного матча в Швеции.

Вчера 17:06
7
просмотров
Как устроены укрытия в садах Днепра — проверка дежурной по городу
Как устроены укрытия в садах Днепра — проверка дежурной по городу

Это важно!

Вчера 17:00
5
просмотров
Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»
Бодибилдерша из Днепропетровщины стала чемпионкой в ​​турнире «Арнольд классик»

Спортсменка из города Кривой Рог Любовь Попова завоевала две "золотые" медали на престижном турнире.

Вчера 16:48
3
просмотров
В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree
В Украине заблокируют популярный сервис для соцсетей Linktree

В Украине будут блокировать популярный сервис Linktree для Instagram и других соцсетей.

Вчера 15:59
5
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: Volkswagen врезался в частный дом

Сегодня в городе Павлоград Днепропетровской области произошло смертельное ДТП.

Вчера 14:30
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх