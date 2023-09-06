Netflix в новом сериале «похоронил» бойца и поэта Павла Вышебабу: он отреагировал

К счастью, Павел жив и продолжает защищать Украину от российских оккупантов.

На стриминговой платформе Netflix 24 августа этого года состоялась премьера сериала «Матери войны» (Matki Wojny), в котором рассказывается о женщинах из Украины, которые, спасаясь от российского вторжения, нашли убежище в Польше. В финальном эпизоде создатели «похоронили» известного украинского бойца и поэта Павла Вышебабу.

В конце пятой серии под драматическую музыку рассказчик читает строчки из стихов Павла, показываются его фото и видео, а затем они становятся черно-белыми. В этот момент рассказчик говорит, что Вышебаба «погиб под Северодонецком».

О досадной ошибке сообщил сам военный в Facebook.

Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился. Вышедший у них на платформе документальный сериал «Матери войны» оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком, — написал военный.

Мужчина говорит, что польские создатели ничего с ним не согласовывали, поэтому ему неизвестно, почему его объявили погибшим.

Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно. Так что если у вас есть время, вдохновение и выходы на создателей сериала Matki Wojny или Netflix, напишите им, пожалуйста, об этой ошибке, – написал Вышебаба.

Военный рассказал, что не планирует судиться с создателями фильма, но его удовлетворила бы помощь его подразделению.

Позже он сообщил, что связался в мессенджере с создателями сериала. По словам Вышебабы, они отредактируют финальный эпизод и «рассмотрят возможность помощи 68 бригаде».

Отметим, Павел Вышебаба – украинский эко-активист, музыкант, военный и писатель. 24 февраля 2022 года он пошел в армию и сейчас является командиром отделения в 68 отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Очень часто публикует в сети свою поэзию и музыку.

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