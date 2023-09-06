Netflix в новом сериале «похоронил» бойца и поэта Павла Вышебабу: он отреагировал

На стриминговой платформе Netflix 24 августа этого года состоялась премьера сериала «Матери войны» (Matki Wojny), в котором рассказывается о женщинах из Украины, которые, спасаясь от российского вторжения, нашли убежище в Польше. В финальном эпизоде создатели «похоронили» известного украинского бойца и поэта Павла Вышебабу.
В конце пятой серии под драматическую музыку рассказчик читает строчки из стихов Павла, показываются его фото и видео, а затем они становятся черно-белыми. В этот момент рассказчик говорит, что Вышебаба «погиб под Северодонецком».
О досадной ошибке сообщил сам военный в Facebook.
Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как писал Марк Твен. Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился. Вышедший у них на платформе документальный сериал «Матери войны» оказался не совсем документальным. Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео из цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком, — написал военный.
Мужчина говорит, что польские создатели ничего с ним не согласовывали, поэтому ему неизвестно, почему его объявили погибшим.
Концовка сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс. Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно. Так что если у вас есть время, вдохновение и выходы на создателей сериала Matki Wojny или Netflix, напишите им, пожалуйста, об этой ошибке, – написал Вышебаба.
Военный рассказал, что не планирует судиться с создателями фильма, но его удовлетворила бы помощь его подразделению.
Позже он сообщил, что связался в мессенджере с создателями сериала. По словам Вышебабы, они отредактируют финальный эпизод и «рассмотрят возможность помощи 68 бригаде».
Отметим, Павел Вышебаба – украинский эко-активист, музыкант, военный и писатель. 24 февраля 2022 года он пошел в армию и сейчас является командиром отделения в 68 отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Очень часто публикует в сети свою поэзию и музыку.
Читайте также:
Автор:
В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся…
Ночью 6 сентября противник атаковал Украину ракетами воздушного и наземного…
Студенты смогут удобнее получить скидку, зарегистрироваться в системе и создать…
Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск.…
Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы Привокзальной в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.
В Павлоградском районе рядом с 24-летним мужчиной взорвалась канистра с бензином.
Никополь каждый день находится под вражескими обстрелами.
Сегодня, 6 сентября, на трассе Н11 Днепр-Николаев недалеко от села Любимовка произошла смертельная авария.
В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.
Ночью 6 сентября противник атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования и ударными дронами.
Хорошие новости!
Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!
До 30 сентября днепряне могут обменять старые монеты и купюры, ведь с 1 октября их окончательно изъят из обращения и банки уже не будут их менять.
Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!