Netflix у новому серіалі “поховав” бійця і поета Павла Вишебабу: він відреагував

На щастя, Павло живий і продовжує захищати Україну від російських окупантів.

На стрімінговій платформі Netflix 24 серпня цього року відбулася прем’єра серіалу “Матері війни” (Matki Wojny), в якому йдеться про жінок з України, які, рятуючись від російського вторгнення, знайшли притулок у Польщі. У фінальному епізоді творці “поховали” відомого українського бійця і поета Павла Вишебабу.

У кінці п’ятої серії під драматичну музику оповідач читає рядки з віршів Павла, показуються його фото і відео, а потім вони стають чорно-білими. У цей момент оповідач каже, що Вишебаба “загинув під Сєвєродонецьком”.

Про прикру помилку повідомив сам військовий у Facebook.

Чутки про мою смерть сильно перебільшені, як писав Марк Твен. Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався. Документальний серіал “Матері війни”, який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним. Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком, – написав військовий.

Чоловік каже, що польські творці нічого з ним не узгоджували, тож йому невідомо, чому його оголосили загиблим.

Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс. Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно. Так що якщо у вас є час, натхнення й виходи на творців серіалу Matki Wojny або Netflix, напишіть їм, будь ласка, про цю помилку, – написав Вишебаба.

Військовий розповів, що не планує судитися з творцями фільму, але його б задовольнила допомога його підрозділу.

Пізніше він повідомив, що зв’язався у месенджері з творцями серіалу. За словами Вишебаби, вони відредагують фінальний епізод і “розглянуть можливість допомоги 68 бригаді”.

Зазначимо, Павло Вишебаба – український еко-активіст, музикант, військовий та письменник. 24 лютого 2022 року він пішов у військо і зараз є командиром відділення у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. Дуже часто публікує у мережі свою поезію та музику.

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