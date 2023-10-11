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«Не все просто»: когда достроят новый водопровод для Кривого Рога

Сегодня 14:38
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Кривой Рог с водой, но строительство нового водопровода продолжается.

Новости Днепра про

В настоящее время в области строят сеть магистральных водопроводов. Ранее сообщалось, что нормальное водоснабжение хотят возобновить к осени. В большинстве населенных пунктов, которые страдали от нехватки воды, это сделать удалось, впрочем, работы продолжаются до сих пор.

К примеру, сейчас в Кривом Роге сняли все ограничения, но воду до сих пор получают КРЕССовскую. В то же время это водохранилище не безразмерно, поэтому продолжается строительство нового водопровода Ингулец — водохранилище «Южное».

Новый срок окончания работ – декабрь 2023 года.

Не всё просто. Но работаем. Сейчас вода в городе преимущественно КРЕССовская, но она не безразмерна. Задача до конца года перейти на воду из Днепра, – сообщил Александр Вилкул.

Напомним, ранее правительство выделило на строительство 1,5 миллиарда гривен. В планах соорудить три звена общей протяженностью более 144 км. Благодаря этим проектам Кривой Рог, Марганец, Никополь будут с водой.

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