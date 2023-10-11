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“Не все просто”: коли добудують новий водогін для Кривого Рогу

Сьогодні 14:38
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Кривий Ріг з водою, але будівництво нового водогону триває.

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Наразі в області будують мережу магістральних водогонів. Раніше повідомлялося, що нормальне водопостачання хочуть відновити до осені. У більшості населених пунктів, які потерпали від нестачі води це зробити вдалося, втім, роботи тривають досі. 

До прикладу, зараз у Кривому Розі зняли всі обмеження, але воду досі отримують КРЕСівську. Водночас це водосховище не безрозмірне, тож триває будівництво нового водогону Інгулець – водосховище “Південне”.

Новий термін закінчення робіт – грудень 2023. 

Не все просто. Але працюємо. Нині вода у місті переважно КРЕСівська, але воно не безрозмірно. Завдання до кінця року перейти на воду із Дніпра, – повідомив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, раніше уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень. У планах спорудити три ланки загальною протяжністю понад 144 км. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть з водою.

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