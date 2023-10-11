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На Дніпропетровщині діти вчитимуться в “школах на колесах”

Сьогодні 12:37
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Працюватимуть вони в прифронтових громадах, де тривають постійні обстріли.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині діти вчитимуться в

Перш за все дітей навчатимуть мінної безпеки та кібербезпеки, правилам дорожнього руху та іншим важливим побутовим речам. Заняття проводитимуть поліціянти та рятувальники. Тож звичайних уроків тут не буде, але діти зможуть помалювати чи подивитися інші пізнавальні фільми разом з викладачами. 

Автомобілі, обладнані технікою та обігрівачами, МВС передала організація UNICEF. 

Мобільні класи працюватимуть не тільки у Дніпропетровській, а й у Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Києві.

Уже розробили графік занять, які проводитимуть паралельно зі звичним навчальним процесом. На фото вище можна побачити, який вигляд має один із таких пересувних класів. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині діти вчитимуться в Українська

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