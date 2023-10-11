В Днепропетровской области дети будут учиться в «школах на колесах»

Они будут работать в прифронтовых общинах, где продолжаются постоянные обстрелы.

Прежде всего, детей будут обучать минной безопасности и кибербезопасности, правилам дорожного движения и другим важным бытовым вещам. Занятия будут проводить полицейские и спасатели. Так что обычных уроков здесь не будет, но дети смогут порисовать или посмотреть другие познавательные фильмы вместе с преподавателями.

Автомобили, оборудованные техникой и обогревателями, МВД передала организация UNICEF.

Мобильные классы будут работать не только в Днепропетровской, но и в Николаевской, Одесской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.

Уже разработан график занятий, которые будут проводить параллельно с привычным учебным процессом. На фото выше можно увидеть, как выглядит один из таких передвижных классов.

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