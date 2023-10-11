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  • Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Сьогодні 13:26
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СБУ встановила причетних до ракетного удару по кафе у селищі Гроза на Харківщині.

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Як повідомили в СБУ, ракету на кафе 5 жовтня навели два брати, які раніше жили в селищі. 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.

Коли регіон був окупований обидва обіймали посади у лавах окупаційного “управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області”. Там одного з них призначили “водієм конвойної групи”, іншого – “інспектором дорожньо-патрульної служби”.

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

“Втемну” вони залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини. На початку жовтня брати почали розпитувати про заплановане перепоховання загиблого односельця. 

Щоб дізнатися, де проводитимуть поминки, брати підтримували дружні взаємини з місцевими мешканцями. 

При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов’язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Після чого на кафе навели Іскандер-М, який забрав життя понад 50 людей. 
 
Братам заочно повідомили про підозру, втім, наразі вони живуть на території РФ, куди втекти після українського контрнаступу минулого року. 

 

 

Також СБУ опублікувала листування братів Мамонових зі знайомими. 

Один із них цинічно заявляє, що шкода знищене кафе, де пройшла його молодість.

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Читайте також:

Новости Днепра про Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчанУкраїнська

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