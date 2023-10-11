Удар по кафе в селищі на Харківщині: двоє братів-зрадників навели ракету на односельчан

Як повідомили в СБУ, ракету на кафе 5 жовтня навели два брати, які раніше жили в селищі. 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік росіян.
Коли регіон був окупований обидва обіймали посади у лавах окупаційного “управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області”. Там одного з них призначили “водієм конвойної групи”, іншого – “інспектором дорожньо-патрульної служби”.
“Втемну” вони залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини. На початку жовтня брати почали розпитувати про заплановане перепоховання загиблого односельця.
Щоб дізнатися, де проводитимуть поминки, брати підтримували дружні взаємини з місцевими мешканцями.
Також СБУ опублікувала листування братів Мамонових зі знайомими.
Один із них цинічно заявляє, що шкода знищене кафе, де пройшла його молодість.
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