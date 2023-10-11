Удар по кафе в поселке на Харьковщине: двое братьев-предателей навели ракету на односельчан

СБУ установила причастных к ракетному удару по кафе в поселке Гроза Харьковской области.

Как сообщили в СБУ, ракету на кафе 5 октября навели два брата, которые раньше жили в поселке. Это 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, во время оккупации региона перешедшие на сторону россиян.

Когда регион был оккупирован, оба занимали должности в рядах оккупационного «управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области». Там один из них был назначен «водителем конвойной группы», другой — «инспектором дорожно-патрульной службы».

«Втемную» они привлекали к подрывной деятельности своих родственников, соседей и знакомых из деоккупированных городов и поселков Харьковщины. В начале октября братья начали расспрашивать о запланированном перезахоронении погибшего односельчанина.

Чтобы узнать, где будут проводить поминки, братья поддерживали дружеские отношения с местными жителями.

При этом они понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители – их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам. После чего на кафе навели Искандер-М, который унес жизни более 50 человек.

Братьям заочно сообщили о подозрении, впрочем, пока они живут на территории РФ, куда сбежали после украинского контрнаступления в прошлом году.

Также СБУ опубликовала переписку братьев Мамоновых со знакомыми.

Один из них цинично заявляет, что ему жаль уничтоженное кафе, где прошла его молодость.

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